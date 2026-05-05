Trans-la-Forêt

Echappées Baie Des Vikings au duché de bretagne

Place de l’Eglise Trans-la-Forêt Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 14:30:00

fin : 2026-07-31 16:00:00

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-04 2026-09-16

Revivez l’histoire de la forêt de Villecartier et découvrez les traces laissées par un ancien camp viking. Cette balade vous plonge dans la bataille qui repoussa les envahisseurs et marqua la naissance du duché de Bretagne.

Distance 4 km Durée 1h30 .

Place de l’Eglise Trans-la-Forêt 35610 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 57 64 09 28

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English :

L’événement Echappées Baie Des Vikings au duché de bretagne Trans-la-Forêt a été mis à jour le 2026-05-05 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel