Informations pratiques

Mont-Dol

Echappées Baie Le Mont-Dol, histoire et légendes

plage de l’église Mont-Dol Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 14:30:00

fin : 2026-09-23 17:00:00

Date(s) :

2026-09-23

Depuis le sommet du tertre, profitez d’un panorama spectaculaire sur la

Baie du Mont-Saint-Michel, s’étendant de Cancale à Granville. Plongez dans l’histoire fascinante de ce lieu emblématique, l’une des sept collines sacrées de l’ancienne Armorique. Au cours de cette visite, vous découvrirez ses secrets géologiques, ses légendes mystérieuses, ainsi que les cultes qui se sont succédés à travers les siècles.

Chemins escarpées une bonne condition physique est vivement recommandée.

Distance 4,5km. Durée 2h30 .

plage de l’église Mont-Dol 35120 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 48 76 39

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English :

L’événement Echappées Baie Le Mont-Dol, histoire et légendes Mont-Dol a été mis à jour le 2026-08-06 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel