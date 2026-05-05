Echappées Baie Randonnée Polders et salines Les Quatre Salines Roz-sur-Couesnon

Roz-sur-Couesnon

Echappées Baie Randonnée Polders et salines

Les Quatre Salines 3 rue des Mondrins Roz-sur-Couesnon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:30:00

fin : 2026-08-05 17:30:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-29 2026-08-05 2026-09-09

Plongez dans l’histoire fascinante de la conquête des terres sur la mer. Cette randonnée vous permettra d’explorer les salines, les secrets de l’agriculture des polders et le système d’irrigation qui façonne le paysage unique de la Baie du Mont Saint-Michel. Une balade riche en découvertes, offrant des panoramas à couper le souffle.

Chemins escarpés

Distance 6,5km. Durée 3h00. .

Les Quatre Salines 3 rue des Mondrins Roz-sur-Couesnon 35610 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 57 64 09 28

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English :

L’événement Echappées Baie Randonnée Polders et salines Roz-sur-Couesnon a été mis à jour le 2026-05-05 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel