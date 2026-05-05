Echappées Baie Saveurs, grève et marais Maison des produits du terroir Cherrueix

Cherrueix

Echappées Baie Saveurs, grève et marais

Maison des produits du terroir 11 la Saline Cherrueix Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 14:30:00

fin : 2026-09-11 17:00:00

Date(s) :

2026-07-24 2026-08-07 2026-09-11

Découvrez les paysages exceptionnels du bord de Baie, délimité par la digue de la Duchesse Anne, où se côtoient

prés-salés et moulins traditionnels. Traversez le Marais Blanc en suivant les biez et apprenez comment cet environnement a été aménagé par l’homme. À la fin de la marche, éveillez vos sens avec une dégustation de produits locaux.

Distance 7km. Durée 2h30. .

Maison des produits du terroir 11 la Saline Cherrueix 35120 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 57 64 09 28

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English :

L’événement Echappées Baie Saveurs, grève et marais Cherrueix a été mis à jour le 2026-05-05 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel