Echappées Baie Saveurs, grève et marais Maison des produits du terroir Cherrueix
Echappées Baie Saveurs, grève et marais Maison des produits du terroir Cherrueix vendredi 24 juillet 2026.
Cherrueix
Echappées Baie Saveurs, grève et marais
Maison des produits du terroir 11 la Saline Cherrueix Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 14:30:00
fin : 2026-09-11 17:00:00
Date(s) :
2026-07-24 2026-08-07 2026-09-11
Découvrez les paysages exceptionnels du bord de Baie, délimité par la digue de la Duchesse Anne, où se côtoient
prés-salés et moulins traditionnels. Traversez le Marais Blanc en suivant les biez et apprenez comment cet environnement a été aménagé par l’homme. À la fin de la marche, éveillez vos sens avec une dégustation de produits locaux.
Distance 7km. Durée 2h30. .
Maison des produits du terroir 11 la Saline Cherrueix 35120 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 57 64 09 28
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L’événement Echappées Baie Saveurs, grève et marais Cherrueix a été mis à jour le 2026-05-05 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel