Vieux-Viel

Echappées Baie Visite d’une cidrerie bio

Place de l’église Vieux-Viel Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 14:30:00

fin : 2026-08-25 16:30:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-08-25

Découvrez une entreprise traditionnelle de fabrication de cidre et de jus de pommes. De la récolte à la fermentation en passant par la presse, initiez-vous aux différentes étapes de fabrication du cidre.

Dégustation vente

Durée 2h .

Place de l’église Vieux-Viel 35610 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 57 64 09 28

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English :

L’événement Echappées Baie Visite d’une cidrerie bio Vieux-Viel a été mis à jour le 2026-05-06 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel