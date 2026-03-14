Echappées bretonnes en kayak #Grandes Marées#

La pointe Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16

fin : 2026-04-20

Date(s) :

2026-04-16

Avec plus de 25 ans d’expérience dans le nautisme, Jérôme est un passionné de son territoire. C’est avec toujours autant d’enthousiasme qu’il vous accueille pour partager des instants exceptionnels.

Archipel, Abers, Nature, îlots voici quelqu’une des échappées thématiques que nous vous proposons pour découvrir notre territoire dans des ambiances à chaque fois différentes.

Nos échappées ne visent pas seulement à pagayer ! Elles sont avant tout l’occasion d’échanger et de découvrir cette nature spécifique à l’équilibre fragile. .

La pointe Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 7 69 89 97 27

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English : Echappées bretonnes en kayak #Grandes Marées#

L’événement Echappées bretonnes en kayak #Grandes Marées# Plouguerneau a été mis à jour le 2026-03-11 par OT PAYS DES ABERS