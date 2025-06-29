Échappées d’art Découverte des oeuvres à vélo, secteur Belle-Beille Angers

Échappées d’art Découverte des oeuvres à vélo, secteur Belle-Beille Angers dimanche 7 septembre 2025.

Échappées d’art Découverte des oeuvres à vélo, secteur Belle-Beille

rue de la lande Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07 10:00:00

fin : 2025-10-05 12:00:00

Date(s) :

2025-09-07 2025-09-21 2025-10-05 2025-10-19

Mettez-vous en selle et partez avec un médiateur passionné de street art pour découvrir les œuvres d’Echappées d’Art dans le quartier de Belle-Beille. .

rue de la lande Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 officedetourisme@destination-angers.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Échappées d’art Découverte des oeuvres à vélo, secteur Belle-Beille Angers a été mis à jour le 2025-08-14 par Destination Angers