Échappées d’art Découverte des oeuvres à vélo, secteur Belle-Beille Angers

Échappées d’art Découverte des oeuvres à vélo, secteur Belle-Beille
rue de la lande Angers Maine-et-Loire
Début : 2025-09-07 10:00:00
fin : 2025-10-05 12:00:00
2025-09-07 2025-09-21 2025-10-05 2025-10-19
Mettez-vous en selle et partez avec un médiateur passionné de street art pour découvrir les œuvres d’Echappées d’Art dans le quartier de Belle-Beille. .
rue de la lande Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 officedetourisme@destination-angers.com
