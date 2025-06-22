Échappées d’art Découverte des œuvres à vélo, secteur centre-ville Angers

Échappées d’art Découverte des œuvres à vélo, secteur centre-ville Angers dimanche 31 août 2025.

Échappées d’art Découverte des œuvres à vélo, secteur centre-ville

Placette Saint aubin Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-31 10:00:00

fin : 2025-09-14 12:00:00

Date(s) :

2025-08-31 2025-09-14 2025-09-28 2025-10-12

Mettez-vous en selle et partez avec un médiateur passionné de street art pour découvrir les œuvres d’Echappées d’Art. .

Placette Saint aubin Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 officedetourisme@destination-angers.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Échappées d’art Découverte des œuvres à vélo, secteur centre-ville Angers a été mis à jour le 2025-08-14 par Destination Angers