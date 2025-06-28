Échappées d’art Découverte des œuvres en tramway (ligne tramway B) boulevard Robert Schuman Angers
boulevard Robert Schuman Monplaisir Angers Maine-et-Loire
Début : 2025-09-06 16:30:00
fin : 2025-09-20 18:00:00
2025-09-06 2025-09-20
Accompagnés par un médiateur passionné de street art, découvrez une sélection d’œuvres d’Echappées d’Art visibles sur la ligne B du tramway. .
boulevard Robert Schuman Monplaisir Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 officedetourisme@destination-angers.com
