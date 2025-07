Échappées Inattendues du CNRS : la musique Bibliothèque Antipode Rennes

Échappées Inattendues du CNRS : la musique Bibliothèque Antipode Rennes Mardi 2 décembre, 12h30 Ille-et-Vilaine

entrée libre

Le temps d’une pause déjeuner, deux scientifiques et un artiste vous invitent à questionner la musique.

En partenariat avec les Échappées Inattendues du CNRS, des événements et rencontres pour débattre, expérimenter, explorer et échanger avec les scientifiques.

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 70

Bibliothèque Antipode 75, avenue Jules Maniez 35000 Rennes La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.antipode@ville-rennes.fr 02 23 62 26 70