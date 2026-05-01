Courniou

ÉCHAPPÉES PASTORALES -SOIRÉE GOURMANDE

Les Grottes, Fr1 Le Rocadel Courniou Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Le Rocadel vous invite aux Échappées Pastorales pour une soirée gourmande. Profitez d’un menu complet valorisant les produits des éleveurs locaux et la richesse de nos prairies naturelles. Un moment de partage et de gastronomie.

Dans le cadre de l’événement Échappées Pastorales organisé par le Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc, la table d’hôtes Le Rocadel vous accueille pour une immersion culinaire. Cette soirée met à l’honneur le lien précieux entre l’éleveur, les paysages de prairies naturelles et la qualité des produits locaux. Venez partager un repas convivial où chaque plat raconte une histoire de passion et de savoir-faire pastoral. Au menu, des produits de saison sélectionnés chez les producteurs voisins pour une expérience authentique au cœur des montagnes du Caroux. Une occasion unique d’échanger sur l’identité de notre territoire tout en régalant vos papilles. Pensez à réserver votre table pour cette escale gourmande incontournable du week-end. .

Les Grottes, Fr1 Le Rocadel Courniou 34220 Hérault Occitanie +33 6 09 17 04 30

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English : ÉCHAPPÉES PASTORALES -SOIRÉE GOURMANDE

Le Rocadel invites you to Les Échappées Pastorales for a gourmet evening. Enjoy a full menu highlighting the products of local breeders and the richness of our natural meadows. A moment of sharing and gastronomy.

L’événement ÉCHAPPÉES PASTORALES -SOIRÉE GOURMANDE Courniou a été mis à jour le 2026-05-15 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC