Riols

ÉCHAPPÉES PASTORALES -SOIRÉE GOURMANDE

1 rue Saint Roch, Condades Riols Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Rejoignez la Bastide de Caoulet pour une soirée Échappées Pastorales . Découvrez une cuisine de terroir célébrant le lien entre l’homme, l’animal et la terre. Réservation obligatoire pour ce rendez-vous gourmand.

La Bastide de Caoulet s’associe aux Échappées Pastorales pour proposer une étape savoureuse aux visiteurs et habitants. À travers sa table d’hôtes, l’établissement met en avant l’importance du pastoralisme dans le maintien de la biodiversité et de l’économie locale. Cette soirée est l’occasion de déguster des spécialités territoriales issues d’un élevage respectueux des cycles naturels. Entre partage et découverte, venez goûter aux saveurs qui façonnent l’identité du Minervois Caroux. Un moment privilégié pour comprendre le rôle des éleveurs dans la gestion des paysages de montagne et de vallée. L’accueil chaleureux de la bastide complète cette expérience sensorielle dédiée au patrimoine vivant du Haut-Languedoc. .

1 rue Saint Roch, Condades Riols 34220 Hérault Occitanie +33 7 86 10 29 76

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English : ÉCHAPPÉES PASTORALES -SOIRÉE GOURMANDE

Join Bastide de Caoulet for an evening of Pastoral Escapes . Discover local cuisine celebrating the link between man, animal and land. Reservations essential for this gourmet event.

L’événement ÉCHAPPÉES PASTORALES -SOIRÉE GOURMANDE Riols a été mis à jour le 2026-05-15 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC