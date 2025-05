ECHAPPES NATURE Le Défend (RIvedoux) – Rivedoux-Plage, 13 juin 2025 09:00, Rivedoux-Plage.

Charente-Maritime

ECHAPPES NATURE Le Défend (RIvedoux) Parking du Défend Rivedoux-Plage Charente-Maritime

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

inclus le prêt d’une paire de jumelles

Date : 2025-06-13 09:00:00 à 11:00:00

Début : 2025-06-13 09:00:00

fin : 2025-06-13 11:00:00

Date(s) :

2025-06-13

Découverte d’une des Échappées Nature du département de Charente-Maritime.

Découvrez les oiseaux de Rivedoux Plage !

Jumelles prêtées pour la durée de la sortie.

.

Parking du Défend

Rivedoux-Plage 17940 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 29 50 74 lpo.iledere@lpo.fr

English : ECHAPPES NATURE Le Défend (RIvedoux)

Discovery of one of the Nature Escapes of the department of Charente-Maritime.

Discover the birds oh Rivedoux Plage !.

Binoculars loaned for the duration of the outing

German : ECHAPPES NATURE Le Défend (RIvedoux)

Entdecken Sie einen der Nature Escapes im Département Charente-Maritime.

Entdecken Sie die Vögel von Rivedoux Plage!

Halten Sie für die Dauer des Ausflugs ein Fernglas bereit.

Italiano : ECHAPPES NATURE Le Défend (RIvedoux)

Scoprite una delle Fughe Naturali del dipartimento della Charente-Maritime.

Scoprite gli uccelli di Rivedoux Plage!

Binocolo in prestito per tutta la durata della gita.

Espanol : ECHAPPES NATURE Le Défend (RIvedoux)

Descubra una de las escapadas Naturaleza en el departamento de Charente-Maritime.

¡Descubre las aves de Rivedoux Plage!

Binoculares listos para toda la duración de la excursión.

