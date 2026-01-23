Echauffement dansé La Comète, Scène Nationale Châlons-en-Champagne
La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : – –
Début : 2026-02-12 18:30:00
fin : 2026-02-12
2026-02-12
Tout public
Venez découvrir ou approfondir une pratique artistique avec des artistes de la saison.
Avant le spectacle Commençons par faire l’amour de Laura Bachman, les danseur·euse·s vous invitent à partager leur échauffement !
Prévoyez une tenue confortable et venez fouler le parquet en leur compagnie.
Ouvert à tou·tes .
