Echauffement dansé La Comète, Scène Nationale Châlons-en-Champagne

Echauffement dansé

La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 18:30:00

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

Tout public

Echauffement dansé

Venez découvrir ou approfondir une pratique artistique avec des artistes de la saison.

Avant le spectacle Commençons par faire l’amour de Laura Bachman, les danseur·euse·s vous invitent à partager leur échauffement !

Prévoyez une tenue confortable et venez fouler le parquet en leur compagnie.

Ouvert à tou·tes .

La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Echauffement dansé

L’événement Echauffement dansé Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne