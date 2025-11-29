Echauffement et réveil musculaire avant la marche TÉLÉTHON Rue Jean de Bourbon Yssingeaux
Rue Jean de Bourbon Foyer Rural Yssingeaux Haute-Loire
Début : 2025-11-29 15:30:00
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Echauffement et réveil musculaire avant la marche, organisés par le Yoga, au foyer rural à 15h30.
Rue Jean de Bourbon Foyer Rural Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Warm-up and muscular awakening before the walk, organized by Yoga, at the foyer rural at 3.30pm.
German :
Aufwärmen und Muskelaufbau vor dem Wandern, organisiert von Yoga, im Landheim um 15:30 Uhr.
Italiano :
Riscaldamento e risveglio muscolare prima della camminata, a cura di Yoga, presso il foyer rurale alle 15.30.
Espanol :
Calentamiento y despertar muscular antes de la marcha, organizado por Yoga, en el vestíbulo rural a las 15.30 h.
