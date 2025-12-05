Échauffement public Duel Reality Ferrières Martigues

Échauffement public Duel Reality

Du vendredi 5 au samedi 6 décembre 2025 le vendredi de 19h à 19h50. Le samedi de 17h30 à 18h20. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-05

Venez assister à la séance d’échauffement des artistes avant le spectacle Duel Reality au Théâtre des Salins à Martigues.

Poussez les portes de la grande salle pour observer les artistes circassiens de Duel Reality en plein échauffement ! .

Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 49 02 00 billetterie@les-salins.net

English :

Come and watch the artists warm up before the Duel Reality show at the Théâtre des Salins in Martigues.

German :

Kommen Sie und sehen Sie den Künstlern beim Aufwärmen vor der Duel Reality-Show im Théâtre des Salins in Martigues zu.

Italiano :

Venite a vedere il riscaldamento degli artisti prima dello spettacolo Duel Reality al Théâtre des Salins di Martigues.

Espanol :

Ven a ver a los artistas calentar antes del espectáculo Duel Reality en el Théâtre des Salins en Martigues.

L’événement Échauffement public Duel Reality Martigues a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de Tourisme de Martigues