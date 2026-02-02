Echec et mat à la Ludo Onet-le-Château
30 Boulevard des Capucines Onet-le-Château Aveyron
Jeudi 2026-03-05
fin : 2026-03-05
2026-03-05
La Ludothèque vous accueille pour deux nouvelles sessions d'Echec et Mat à la Ludo. Venez apprendre à jouer aux échecs ou bien vous confronter aux nombreux amateurs de ce jeu traditionnel qui revient au goût du jour !
Les deux sessions auront lieu le
jeudi 26 février
jeudi 5 mars
de 10h à 12h. Sur inscription, animation gratuite.
30 Boulevard des Capucines Onet-le-Château 12000 Aveyron Occitanie +33 5 82 24 03 42
English :
The Ludothèque welcomes you to two new sessions of Echec et Mat à la Ludo. Come and learn to play chess, or take on the many fans of this traditional game, which is back in vogue!
