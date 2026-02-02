Echec et mat à la Ludo

30 Boulevard des Capucines Onet-le-Château Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-03-05

fin : 2026-03-05

Date(s) :

2026-03-05

La Ludothèque vous accueille pour deux nouvelles sessions d’Echec et Mat à la Ludo. Venez apprendre à jouer aux échecs ou bien vous confronter aux nombreux amateurs de ce jeu traditionnel qui revient au goût du jour !

Les deux sessions auront lieu le

jeudi 26 février

jeudi 5 mars

de 10h à 12h. Sur inscription, animation gratuite. .

30 Boulevard des Capucines Onet-le-Château 12000 Aveyron Occitanie +33 5 82 24 03 42

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Ludothèque welcomes you to two new sessions of Echec et Mat à la Ludo. Come and learn to play chess, or take on the many fans of this traditional game, which is back in vogue!

L’événement Echec et mat à la Ludo Onet-le-Château a été mis à jour le 2026-01-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)