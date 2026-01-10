Échec et mat Bibliothèque Antipode Rennes
samedi 17 janvier 2026.
17 janvier et 14 février entrée libre
Le club « Rennes Échecs » met à disposition des échiquiers ainsi que ses entraineurs pour accompagner les joueurs débutants comme les plus expérimentés.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-01-17T14:30:00.000+01:00
Fin : 2026-02-14T17:30:00.000+01:00
http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 70
Bibliothèque Antipode 75, avenue Jules Maniez 35000 Rennes La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.antipode@ville-rennes.fr 02 23 62 26 70