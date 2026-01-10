Échec et mat Bibliothèque Antipode Rennes 17 janvier et 14 février entrée libre

Le club « Rennes Échecs » met à disposition des échiquiers ainsi que ses entraineurs pour accompagner les joueurs débutants comme les plus expérimentés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-17T14:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-14T17:30:00.000+01:00

1

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 70

Bibliothèque Antipode 75, avenue Jules Maniez 35000 Rennes La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.antipode@ville-rennes.fr 02 23 62 26 70



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

