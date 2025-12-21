Échec et mat Tout public à partir de 7 ans, Altkirch

Échec et mat Tout public à partir de 7 ans

1 rue des Vallons Altkirch Haut-Rhin

Début : Mercredi 2026-01-07 14:15:00

fin : 2026-01-07 15:45:00

2026-01-07

Découvrez les bases du jeu d’échecs et partagez un moment convivial. Inscription obligatoire.

Venez découvrir les bases du jeu d’échecs et partagez un moment convivial et collectif. De l’apprentissage du déplacement des pièces à la compréhension du développement d’une partie, vous serez guidés pas à pas dans l’univers fascinant des échecs.

Un moment de réflexion et de plaisir partagé entre adultes et enfants, parfait pour tisser des liens. .

1 rue des Vallons Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 30 64 54 mediathequedusundgau@haut-rhin.fr

Discover the basics of chess and share a convivial moment. Registration required.

