Echec et Moi La page Blanche Melle

Echec et Moi La page Blanche

Echec et Moi La page Blanche Melle vendredi 16 janvier 2026.

Echec et Moi La page Blanche

Le Grand Chatelier Melle Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-16
fin : 2026-01-16

Date(s) :
2026-01-16

Vendredi 16 janvier Deux spectacles, une soirée pleine d’énergie “La Page Blanche”
Un spectacle d’improvisation porté par Emmanuel Zeppa et Guillaume Adnin.
– Le seul-en-scène de Pierre Sabourin Echec et Moi
Toutes les infos seront partagées sur les pages du Grand Châtelier et de Los Muchachos Impro.
Inscriptions https://www.helloasso.com/associations/los-muchachos/evenements/echec-et-moi-la-page-blanche   .

Le Grand Chatelier Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine  

English :

L’événement Echec et Moi La page Blanche Melle a été mis à jour le 2025-12-04 par OT Pays Mellois