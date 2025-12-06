Echec et Moi La page Blanche Melle
Echec et Moi La page Blanche Melle vendredi 16 janvier 2026.
Le Grand Chatelier Melle Deux-Sèvres
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Vendredi 16 janvier Deux spectacles, une soirée pleine d’énergie “La Page Blanche”
Un spectacle d’improvisation porté par Emmanuel Zeppa et Guillaume Adnin.
– Le seul-en-scène de Pierre Sabourin Echec et Moi
Toutes les infos seront partagées sur les pages du Grand Châtelier et de Los Muchachos Impro.
Inscriptions https://www.helloasso.com/associations/los-muchachos/evenements/echec-et-moi-la-page-blanche .
Le Grand Chatelier Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
