ÉCHECS Boulevard du Docteur Moutel Ancenis-Saint-Géréon

Boulevard du Docteur Moutel Bar à jeux le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Début : 2025-08-09 17:30:00

fin : 2025-08-09

2025-08-09

Rencontre tous niveaux entre joueurs d’échecs.

Animations gratuites si prise de consommations régulières.

Sans consommations 6€/pers .

Boulevard du Docteur Moutel Bar à jeux le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 67 58 79 41 contact@chifoumi-bar.fr

English :

A meeting for all levels of chess players.

German :

Treffen aller Niveaus zwischen Schachspielern.

Italiano :

Un incontro per scacchisti di tutti i livelli.

Espanol :

Un encuentro para ajedrecistas de todos los niveles.

L’événement ÉCHECS Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2025-07-28 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis