Echecs avec l'échiquier montluçonnais Médiathèque Boris-Vian Montluçon mardi 21 octobre 2025.

Médiathèque Boris-Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon

2025-10-21 14:00:00

2025-10-21 2025-10-28

Découvrez le monde des échecs.

Médiathèque Boris-Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 +33 4 70 05 54 45

English :

Discover the world of chess.

German :

Entdecken Sie die Welt des Schachs.

Italiano :

Scoprite il mondo degli scacchi.

Espanol :

Descubra el mundo del ajedrez.

