Echecs en fête Marseille 1er Arrondissement samedi 11 octobre 2025.

Samedi 11 octobre 2025 de 14h à 18h. Bas de la Canebière près du Vieux Port Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-11 14:00:00

fin : 2025-10-11 18:00:00

2025-10-11

Venez découvrir le jeu d’échecs!Enfants

Avec cette 5e édition, la Ville de Marseille fait la part belle au plus célèbre jeu de stratégie et propose un événement unique et gratuit à tous les Marseillais.







Initiations, simultanées et défis avec des champions, animations, échiquier géant, espace de jeu libre, informations sur les clubs…Petits et grands, débutants et passionnés, toutes et tous sont invités à participer à cet après-midi de jeu et de convivialité. .

Bas de la Canebière près du Vieux Port Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Come and discover chess!

German :

Entdecken Sie das Schachspiel!

Italiano :

Venite a scoprire gli scacchi!

Espanol :

¡Venga a descubrir el ajedrez!

