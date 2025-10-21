ECHECS ET JEUX DE SOCIÉTÉS Valras-Plage
Boulevard Gambetta Valras-Plage Hérault
Rejoignez notre après-midi échecs et jeux de société ! Stratégie, fun et convivialité au rendez-vous. Entrée libre sur inscription.
Participez à notre rendez-vous échecs et jeux de société ! Que vous soyez stratège ou amateur de détente ludique, venez partager un moment convivial et amusant. Découvrez de nouveaux jeux, défiez vos amis et stimulez votre esprit. Entrée libre, mais inscription obligatoire pour réserver votre place. .
Boulevard Gambetta Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 7 50 89 30 49 bcdvalras@wanadoo.fr
English :
Join us for an afternoon of chess and board games! Strategy, fun and conviviality. Free entry with registration.
German :
Nehmen Sie an unserem Schach- und Brettspielnachmittag teil! Strategie, Spaß und Geselligkeit stehen auf dem Programm. Freier Eintritt nach Anmeldung.
Italiano :
Unitevi a noi per un pomeriggio di scacchi e giochi da tavolo! Strategia, divertimento e convivialità. Ingresso libero su iscrizione.
Espanol :
Únase a nosotros en una tarde de ajedrez y juegos de mesa Estrategia, diversión y convivencia. Entrada gratuita previa inscripción.
