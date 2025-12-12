ECHECS ET MATHS – LA LUNA NEGRA Bayonne

ECHECS ET MATHS Début : 2026-05-16 à 20:30. Tarif : – euros.

Enfin un cours de maths déjanté et hilarant !On en a rêvé toute sa vie, un cours de maths où on se gauss(e) de rire pendant une heure.Pour réussir cet exploit, Nathan s’est rendu compte qu’il valait mieux que ça se passe sur une scène plutôt que dans une salle de classe.Je n’ai pas utilisé le théorème de Pythagore depuis 534 jours, est-ce que c’est grave Docteur ?Est-il vrai qu’en multipliant un nombre imaginaire par 3.14 on risque de devenir un hippie ?Quelle est la probabilité de repartir de ce spectacle avec une boîte de cassoulet ?Une paille contient-elle un ou deux trous ?Vous aimez bien les maths ? Vous aimerez ce spectacle.Vous détestez les maths ? Vous l’aimerez encore plus.N.B. Pour la bonne réussite de ce cours, celui-ci nécessite impérativement la présence de fayots, d’élèves moyens et de cancres.Avec : Nathan ChaudatÀ partir de 10 ans

LA LUNA NEGRA 7, RUE DES AUGUSTINS 64100 Bayonne 64