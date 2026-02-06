Échecs et Maths par Nathan Chaudat Contrepoint Café-Théâtre Agen
Échecs et Maths par Nathan Chaudat Contrepoint Café-Théâtre Agen jeudi 26 février 2026.
Échecs et Maths par Nathan Chaudat
Contrepoint Café-Théâtre 21 Avenue du Général de Gaulle Agen Lot-et-Garonne
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-26
Nathan cherche à rendre un cours de maths drôle sur scène. Que vous aimiez ou détestiez les maths, vous apprécierez le spectacle.
Un cours de maths déjanté et hilarant ? Qui a dit que c’était impossible ? Nathan s’est demandé comment rendre un cours de maths hilarant, il en a conclu qu’il valait mieux que ça se passe sur une scène plutôt que dans une salle de classe. Est-il vrai qu’en multipliant un nombre imaginaire par 3.14 on risque de devenir un hippie ? Quelle est la probabilité de repartir de ce spectacle avec une boîte de cassoulet ? Vous aimez bien les maths ? Vous aimerez ce spectacle. Vous détestez les maths ? Vous l’aimerez encore plus. .
Contrepoint Café-Théâtre 21 Avenue du Général de Gaulle Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 98 42 42 contrepoint.agen@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Échecs et Maths par Nathan Chaudat
Nathan tries to make a maths lesson funny on stage. Whether you love math or hate it, you’ll enjoy the show.
L’événement Échecs et Maths par Nathan Chaudat Agen a été mis à jour le 2026-02-02 par OT Destination Agen