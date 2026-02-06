Échecs et Maths par Nathan Chaudat Contrepoint Café-Théâtre Agen

Échecs et Maths par Nathan Chaudat

Contrepoint Café-Théâtre 21 Avenue du Général de Gaulle Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Début : 2026-02-26

fin : 2026-02-28

Nathan cherche à rendre un cours de maths drôle sur scène. Que vous aimiez ou détestiez les maths, vous apprécierez le spectacle.

Un cours de maths déjanté et hilarant ? Qui a dit que c’était impossible ? Nathan s’est demandé comment rendre un cours de maths hilarant, il en a conclu qu’il valait mieux que ça se passe sur une scène plutôt que dans une salle de classe. Est-il vrai qu’en multipliant un nombre imaginaire par 3.14 on risque de devenir un hippie ? Quelle est la probabilité de repartir de ce spectacle avec une boîte de cassoulet ? Vous aimez bien les maths ? Vous aimerez ce spectacle. Vous détestez les maths ? Vous l’aimerez encore plus. .

Contrepoint Café-Théâtre 21 Avenue du Général de Gaulle Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 98 42 42 contrepoint.agen@gmail.com

English : Échecs et Maths par Nathan Chaudat

Nathan tries to make a maths lesson funny on stage. Whether you love math or hate it, you’ll enjoy the show.

