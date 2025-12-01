Echecs et Maths Salle des Fêtes Sainte-Croix-en-Bresse

Echecs et Maths

Salle des Fêtes Chemin de la Minute Sainte-Croix-en-Bresse Saône-et-Loire

Début : 2025-12-20 20:30:00

fin : 2025-12-20 22:00:00

2025-12-20

Pour célébrer son 30ème anniversaire, l’association d’Artagnan vous convie à un cours de maths ! Mais pas n’importe lequel! Celui de Nathan Chaudat, enfant du pays s’étant lancé dans le one-man-show. Enfin un cours de maths déjanté et hilarant!

On en a rêvé toute sa vie, un cours de maths où on se gauss(e) de rire pendant une heure.

Nathan a rendu possible l’impossible, avec le seul cours de Maths où on se tord de rire du début jusqu’à la fin!

Pour réussir cet exploit, il s’est rendu compte qu’il valait mieux que ça se passe sur une scène plutôt que dans une salle de classe.

N.B. Pour la bonne réussite de ce cours, celui-ci nécessite impérativement la présence de fayots ET de cancres.

Réservation vivement conseillée par téléphone, site internet ou à l’Espace d’Artagnan le samedi 29 novembre de 9h à 12h et de 14h à 16h. .

