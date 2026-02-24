Echecs Jeux de société Salon de thé éphémère Salle des fêtes de Dulphey Mancey

Echecs Jeux de société Salon de thé éphémère

Salle des fêtes de Dulphey Le Bourg Mancey Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Echecs, Dames, jeux de société, et Salon de thé tout pour passer un agréable moment ! (merci aux participants d’apporter leurs jeux) .

Salle des fêtes de Dulphey Le Bourg Mancey 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 07 54 42 table.ronde.mancey@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Echecs Jeux de société Salon de thé éphémère

L’événement Echecs Jeux de société Salon de thé éphémère Mancey a été mis à jour le 2026-02-20 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne