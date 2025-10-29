Echecs + Tournoi de Wii Créances

Echecs + Tournoi de Wii Créances mercredi 29 octobre 2025.

Echecs + Tournoi de Wii

Espace jeunes de Créances Créances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29 10:00:00

fin : 2025-10-29 17:00:00

Date(s) :

2025-10-29

Ouvert aux jeunes de la 6ème jusqu’à 17 ans.

Dossier d’inscription obligatoire à retirer auprès de la Maison du Pays de Lessay.

Prévoir un pique-nique. .

Espace jeunes de Créances Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 46 84 69 pij@mdplessay.fr

English : Echecs + Tournoi de Wii

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Echecs + Tournoi de Wii Créances a été mis à jour le 2025-10-15 par Côte Ouest Centre Manche