Echecs + Tournoi de Wii Créances
Echecs + Tournoi de Wii Créances mercredi 29 octobre 2025.
Espace jeunes de Créances Créances Manche
Tarif :
Date et horaire :
Début : 2025-10-29 10:00:00
fin : 2025-10-29 17:00:00
Date(s) :
2025-10-29
Ouvert aux jeunes de la 6ème jusqu’à 17 ans.
Dossier d’inscription obligatoire à retirer auprès de la Maison du Pays de Lessay.
Prévoir un pique-nique. .
Espace jeunes de Créances Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 46 84 69 pij@mdplessay.fr
English : Echecs + Tournoi de Wii
