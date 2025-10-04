Échiquier géant Médiathèque Alain Peyrefitte De Montereau Montereau-Fault-Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:30:00

Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T16:00:00

Installation d’un tapis d’échecs de 4m2 avec ses pions « géants » sur lequel le public peut venir jouer en libre accès.

Parties de condichess (parties d’échecs minutées) commentées par un animateur du prestataire ChessMates International.

Médiathèque Alain Peyrefitte De Montereau 3 Rue André Thomas 77130 Montereau-Fault-Yonne Montereau-Fault-Yonne 77130 Seine-et-Marne Île-de-France 0160572129 http://montereau77.bibli.fr

