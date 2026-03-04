ÉCHO DU SPECTACLE >>> VIOLETTE, La Comète, Châlons-en-Champagne

ÉCHO DU SPECTACLE >>> VIOLETTE Dimanche 22 mars, 15h30 La Comète Marne

Printemps du ciné : 5€ // -14ans : 4€

De Martin Provost | 2013 | France, Belgique | 2h19 | VF

Avec Emmanuelle Devos, Sandrine Kiberlain, Olivier Gourmet

Violette Leduc, née bâtarde au début du siècle dernier, rencontre Simone de Beauvoir dans les années d’après-guerre à St-Germain-des-Prés. Commence une relation intense entre les deux femmes qui va durer toute leur vie, relation basée sur la quête de la liberté par l’écriture pour Violette et la conviction pour Simone d’avoir entre les mains le destin d’un écrivain hors norme.

Un biopic traversé de mélancolie et de souffrance, qui interroge avec force la condition féminine et la création.

ÉCHO DU SPECTACLE LE DIMANCHE 22 MARS À 15H30 : Séance en lien avec le spectacle Thérèse et Isabelle (MER 25 & JEUDI 26 MARS à La Comète)

La Comète 5 rue des Fripiers, Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est

