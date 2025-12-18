Écho, écho, écho de la pluie Musée d’arts de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-22 19:15 – 20:15

Gratuit : oui Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne Tout public

Source inépuisable de sensorialité, de souvenirs personnels ou collectifs, la pluie a inspiré Léonor Leprêtre, chanteuse lyrique, et Thibault Maignan, pianiste, pour un voyage musical et poétique.Durée : 1h

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

