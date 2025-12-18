Écho, écho, écho de la pluie Musée d’arts de Nantes Nantes
Écho, écho, écho de la pluie Musée d’arts de Nantes Nantes jeudi 22 janvier 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-01-22 19:15 – 20:15
Gratuit : oui Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne Tout public
Source inépuisable de sensorialité, de souvenirs personnels ou collectifs, la pluie a inspiré Léonor Leprêtre, chanteuse lyrique, et Thibault Maignan, pianiste, pour un voyage musical et poétique.Durée : 1h
Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=2023359500020400088
Afficher la carte du lieu Musée d’arts de Nantes et trouvez le meilleur itinéraire