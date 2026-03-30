Écho – Matières Galerie Etienne de Causans Paris

Écho-Matières

explore la puissance sensible des matériaux — bois, textile, cuir, métal ou

terre — révélant comment ils continuent de vibrer bien après leur

transformation par l’artiste. L’exposition met en lumière leur mémoire

tactile : rugosités, souplesses, densités qui éveillent des émotions enfouies

et suscitent une expérience intime. Les œuvres, qu’elles soient figuratives ou

abstraites, dialoguent par leur charge perceptive plutôt que par leur style.

Inspirée de la phénoménologie, Écho-Matières considère la matière comme une

force critique et relationnelle, plus qu’un simple support. Chaque geste

artistique agit comme une activation : il fait apparaître strates, tensions et

traces latentes, transformant les propriétés physiques en expérience vivante.

Artistes

exposants :

Alain Guillon / Alexandre Kubasik / ANAVAZ / Asya Amosova / Aurore Besson /

CeDo / Charlotte Londiche / Consuelo Illand / David Sagnier /

Dominique Gais / Éric Jacquelin / Flore Turpin / Gérard Blondeau et Sylvie Canciani / Jade

R. / Jean-Pierre Labesse / Laurence Courto / LBDEB / Lorraine Thiria / Marielauterre / Marie-José

Morgat-Petit / Marie Dauvergne / Nicole Guézou / Poupée Caussin-Bellon / RV / Sarah

Graduel / SLM. / Sanson / Sophie Larroche / Stéphane Illand / Suzanne Rippe / Thibaut Dallet / Tina Graff /

Viviane Fuentes

Human Energy, Solo Show David Cow ( à l’étage )

Découvrir les oeuvres de David Cow

Consultez le Catalogue d’exposition

Et si la matière n’était pas un simple support, mais une force vivante ? Écho-Matières révèle la mémoire sensible des matériaux et leur pouvoir d’éveiller, au-delà de la forme, une expérience intime et perceptive.

Du vendredi 17 avril 2026 au samedi 25 avril 2026 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 14h30 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-17T17:30:00+02:00

fin : 2026-04-25T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-17T14:30:00+02:00_2026-04-17T19:00:00+02:00;2026-04-18T14:30:00+02:00_2026-04-18T19:00:00+02:00;2026-04-19T14:30:00+02:00_2026-04-19T19:00:00+02:00;2026-04-21T14:30:00+02:00_2026-04-21T19:00:00+02:00;2026-04-22T14:30:00+02:00_2026-04-22T19:00:00+02:00;2026-04-23T14:30:00+02:00_2026-04-23T19:00:00+02:00;2026-04-24T14:30:00+02:00_2026-04-24T19:00:00+02:00;2026-04-25T14:30:00+02:00_2026-04-25T19:00:00+02:00

Galerie Etienne de Causans 25 rue de Seine 75006 Paris

https://www.hybridscrib.com



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