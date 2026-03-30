Écho – Matières Galerie Etienne de Causans Paris
Écho – Matières Galerie Etienne de Causans Paris vendredi 17 avril 2026.
Écho-Matières
explore la puissance sensible des matériaux — bois, textile, cuir, métal ou
terre — révélant comment ils continuent de vibrer bien après leur
transformation par l’artiste. L’exposition met en lumière leur mémoire
tactile : rugosités, souplesses, densités qui éveillent des émotions enfouies
et suscitent une expérience intime. Les œuvres, qu’elles soient figuratives ou
abstraites, dialoguent par leur charge perceptive plutôt que par leur style.
Inspirée de la phénoménologie, Écho-Matières considère la matière comme une
force critique et relationnelle, plus qu’un simple support. Chaque geste
artistique agit comme une activation : il fait apparaître strates, tensions et
traces latentes, transformant les propriétés physiques en expérience vivante.
Artistes
exposants :
Alain Guillon / Alexandre Kubasik / ANAVAZ / Asya Amosova / Aurore Besson /
CeDo / Charlotte Londiche / Consuelo Illand / David Sagnier /
Dominique Gais / Éric Jacquelin / Flore Turpin / Gérard Blondeau et Sylvie Canciani / Jade
R. / Jean-Pierre Labesse / Laurence Courto / LBDEB / Lorraine Thiria / Marielauterre / Marie-José
Morgat-Petit / Marie Dauvergne / Nicole Guézou / Poupée Caussin-Bellon / RV / Sarah
Graduel / SLM. / Sanson / Sophie Larroche / Stéphane Illand / Suzanne Rippe / Thibaut Dallet / Tina Graff /
Viviane Fuentes
Human Energy, Solo Show David Cow ( à l’étage )
Découvrir les oeuvres de David Cow
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Et si la matière n’était pas un simple support, mais une force vivante ? Écho-Matières révèle la mémoire sensible des matériaux et leur pouvoir d’éveiller, au-delà de la forme, une expérience intime et perceptive.
Du vendredi 17 avril 2026 au samedi 25 avril 2026 :
mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche
de 14h30 à 19h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-17T17:30:00+02:00
fin : 2026-04-25T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-17T14:30:00+02:00_2026-04-17T19:00:00+02:00;2026-04-18T14:30:00+02:00_2026-04-18T19:00:00+02:00;2026-04-19T14:30:00+02:00_2026-04-19T19:00:00+02:00;2026-04-21T14:30:00+02:00_2026-04-21T19:00:00+02:00;2026-04-22T14:30:00+02:00_2026-04-22T19:00:00+02:00;2026-04-23T14:30:00+02:00_2026-04-23T19:00:00+02:00;2026-04-24T14:30:00+02:00_2026-04-24T19:00:00+02:00;2026-04-25T14:30:00+02:00_2026-04-25T19:00:00+02:00
Galerie Etienne de Causans 25 rue de Seine 75006 Paris
https://www.hybridscrib.com
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