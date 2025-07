Écho – Polyphonies à 8 voix mixtes Centre Social Soleil Levant Firminy

Concert itinérant N°2

« Écho et lumière » est à la fois plusieurs mini-concerts et un projet d’action culturelle produit par Alkymia – répertoires anciens et de nos jours. Ces actions, organisées dans des lieux non-pensés initialement pour la diffusion de spectacle vivant, permettent d’interagir avec des publics parfois éloignés de l’offre culturelle proposée par les ensembles et compagnies artistiques professionnelles.

Les actions de médiation sont ouvertes à tous afin de faire découvrir un répertoire musical contemporain et d’offrir la possibilité de briser les barrières entre spectateurs et artistes. À travers des jeux de voix, d’écoute et de création sonore, les participants expérimenteront et découvriront l’univers sonore du chœur de chambre, de la musique polyphonique pour voix mixtes.

Le projet se conclura par des mini-concerts où les artistes interprèteront des extraits d’Écho, leur programme actuellement en création et au sein duquel, les participants aux ateliers seront invités à prendre part lors d’un moment de plaisir d’écoute et participation active. Dans ces concerts itinérants le public découvrira :

• les voix de huit chanteurs solistes professionnels et les particularités vocales des tessitures par une courte présentation et démonstration.

• Plusieurs petites pièces vocales pour découvrir l’univers du chant choral de la période médiévale et de nos jours.

• Les participants apprendront des refrains des chœurs qu’ils pourront chanter avec les solistes d’Alkymia, accompagnés par des percussions (également jouées par les chanteurs et les participants) et l’orgue portatif.

• Le concert sera une alternance entre moment d’écoute et moment participatif;

• La création contemporaine est un aspect important du projet Écho, et les artistes feront découvrir au public des extraits de 4 œuvres écrites spécifiquement pour Alkymia. Ces œuvres s’inspirent d’une œuvre architecturale de Firminy que tous les habitants connaissent : la Maison de la Culture.

Centre Social Soleil Levant 20 Rue des Aubépines, 42700 Firminy Firminy 42700 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

©marcelamerida