ECHO RIDDIM CLUB 3 HOLLIE COOK – L’ECHONOVA St Ave

ECHO RIDDIM CLUB 3 HOLLIE COOK Début : 2026-04-05 à 20:00. Tarif : – euros.

Ouverture des portes : 20h00L’Echonova présente ECHO RIDDIM CLUB #3 : HOLLIE COOK STEREOJAM (djset)Rdv pour la 3ème édition de Echo Riddim Club ! Dubstep, Reggae, Groove, Dancehall, Roots, Rock Steady, Old School Jamaican, ska…le temple du riddim vous ouvre ses portes.HOLLIE COOKLa chanteuse et compositrice reggae Hollie Cook présente son cinquième et nouvel album studio, Shy Girl, le plus authentique à ce jour. Tissé de grooves serrés, de belles voix et de mélodies entraînantes, Shy Girl met en scène la chanteuse et compositrice Hollie Cook qui se délecte de son lovers rock contemporain, plus confiante et ouverte à la vulnérabilité que jamais.Exploration ensoleillée de l’amour sous toutes ses formes, Shy Girl raconte des histoires magiques et mélancoliques, réconfortantes et déchirantes, à travers 12 compositions reggae analogiques somptueuses, aboutissement d’un son « tropical pop » aux teintes douces et immédiatement reconnaissable que Cook a su s’approprier.STEREOJAMdj set before et after show

Vous pouvez obtenir votre billet ici

L’ECHONOVA 1 RUE LEON GRIFFON 56890 St Ave 56