ECHOES – A TRIBUTE TO PINK FLOYD – LE ROCKSTORE Montpellier

ECHOES – A TRIBUTE TO PINK FLOYD Début : 2026-01-17 à 20:00. Tarif : – euros.

Fermez les yeux… Vous êtes à Los Angeles, le 26 avril 1975. Deux albums mythiques joués dans leur intégralité : The Dark Side of the Moon et Wish You Were Here. Un voyage musical et visuel immersif, fidèle à l’esprit de Pink Floyd. Avec passion et précision, Echoes recrée l’intensité des concerts légendaires pour une expérience inoubliable.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE ROCKSTORE 20, RUE DE VERDUN 34000 Montpellier 34