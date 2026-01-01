Echoes of Atlanta Le Shed Reims

Echoes of Atlanta

Le Shed 49 Rue Gosset Reims Marne

Début : 2026-01-16 20:30:00

fin : 2026-01-16

2026-01-16

Echoes Of, l’une des plus grosses machines funk actuelles, fait son grand retour à Reims !

Avec leur concept explosif FUNK AND THE CITY, ils rendent hommage aux grandes capitales du groove américain — Detroit, Chicago, Minneapolis, Philadelphia, Los Angeles… À chaque ville, un son, une énergie, un univers dédié.

Après avoir enflammé La Cartonnerie avec Echoes Of Memphis (aux côtés de China Moses) et revisité les grooves légendaires de Chicago et Minneapolis, les voici de retour avec Echoes Of Atlanta. Un nouveau show incandescent où résonneront les classiques de Cameo, Gladys Knight, SOS Band et bien d’autres.

En dix ans, le collectif s’est imposé entre Paris et Londres comme l’un des fers de lance du renouveau funk. Résidences au New Morning, collaborations sur la South London Soul Train Party, création du projet Echoes Of Prince devenu un véritable opéra-funk, et alliance récente avec Kyoto Jazz Massive sous la bannière Echoes Of A New Dawn Orchestra.

Depuis 2023, le groupe poursuit aussi son aventure discographique sous le nom Jéroboam, signé sur le label Space Grapes. Après quatre maxis vinyles tous sold out et une présence scénique explosive, Echoes Of entre dans une nouvelle dimension, prêt à faire briller la funk d’Atlanta au cœur de Reims.

INFOS PRATIQUES

Concert debout

20h00 Accès à l’espace concert Jazzus Club

20h30 Début concert

Bar & petite restauration .

