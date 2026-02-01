Echoes Of New Morning Paris

Après 10 ans et plus 60 concerts à vous faire découvrir le son des villes américaines du Funk, ECHOES OF, la plus grosse machine funk de Paris, revient réchauffer vos coeurs avec « My Funky Valentine » ! Une occasion pour tous les amoureux de funk, en couple comme célibataires, d’embarquer pour un love trip au son d’artistes de légende tels que Earth Wind & Fire, Evelyn Champagne King, Marvin Gaye, Barry White, Mtumé, Roberta Flack & Donny Hathaway, Bobby Caldwell, Don Blackman, Prince, Chaka Khan, Keni Burke,… Funk under the influence of Love !

My Funky Valentine is back in town !

Le samedi 14 février 2026

de 20h00 à 22h00

payant Prix Normal : 20 EUR Tout public.

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

