Echoes of The Sun – Concert Mémorial du Débarquement et de la Libération en Provence Toulon samedi 20 septembre 2025.

Echoes of The Sun – Concert Samedi 20 septembre, 13h00, 17h30 Mémorial du Débarquement et de la Libération en Provence Var

Début : 2025-09-20T13:00:00 – 2025-09-20T13:45:00

Fin : 2025-09-20T17:30:00 – 2025-09-20T18:15:00

En lien avec la présentation de la vidéo Echoes Of The Sun et de l’exposition attenante, le groupe toulonnais Hifiklub, célèbrera l’anniversaire de la construction de la Tour Beaumont principal bâtiment du Mémorial du Débarquement et de la Libération en Provence à travers une improvisation en lien la vidéo et l’exposition.

Mémorial du Débarquement et de la Libération en Provence 8458 Route du Faron, 83200 Toulon, France Toulon 83200 Faron Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33494880809 https://montfaron.onacvg.fr Bâti au milieu du XIXe siècle par le capitaine Noël, cette tour fut complétée par une batterie en 1875. Désaffectée après le premier conflit mondial, elle sera réhabilitée après la Seconde Guerre mondiale comme lieu de mémoire de la libération de Toulon et désignée, en 1963, pour accueillir le Mémorial du Débarquement de Provence en 1944.

Lieu d’évocation historique, le mémorial rend hommage aux combattants avec des expositions et un film.

