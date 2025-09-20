Echoes of The Sun Mémorial du Débarquement et de la Libération en Provence Toulon

Echoes of The Sun 20 et 21 septembre Mémorial du Débarquement et de la Libération en Provence Var

Début : 2025-09-20T12:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Echoes of the Sun

William Lacalmontie x Hifiklub

Création vidéo – expositio temporaire

Cette œuvre audiovisuelle unique, fruit de la collaboration entre le photographe William Lacalmontie et le groupe toulonnais Hifiklub, célèbre le Mémorial du Débarquement et de la Libération en Provence à travers une création mêlant images et musique.

Le court-métrage, d’une durée de plus de 7 minutes, met en lumière l’architecture commémorative et son intégration paysagère, tandis que la composition musicale souligne la solennité du lieu.

Samedi 20 septembre à 12h : projection officielle.

Cette création sera intégrée au parcours muséal jusqu’au 14 décembre 2025.

Mémorial du Débarquement et de la Libération en Provence 8458 Route du Faron, 83200 Toulon, France Toulon 83200 Faron Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33494880809 https://montfaron.onacvg.fr Bâti au milieu du XIXe siècle par le capitaine Noël, cette tour fut complétée par une batterie en 1875. Désaffectée après le premier conflit mondial, elle sera réhabilitée après la Seconde Guerre mondiale comme lieu de mémoire de la libération de Toulon et désignée, en 1963, pour accueillir le Mémorial du Débarquement de Provence en 1944.

Lieu d’évocation historique, le mémorial rend hommage aux combattants avec des expositions et un film.

