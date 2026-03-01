Echoes of time Roubaix

Echoes of time

80 rue de Lille Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 18:00:00

fin : 2026-03-28 19:30:00

Date(s) :

2026-03-28

Cinq professeurs du Conservatoire s’associent pour vous proposer un voyage musical au cœur des 20ème et 21ème siècles à travers les pages d’Olivier Messiaen, Georges Crumb et Kaija Saariaho ou encore Othman Louati.

Cet itinéraire aux sonorités inédites questionne le rapport de l’interprète à l’instrument, aux timbres individuels et collectifs et au geste musical. Mais il interroge aussi plus globalement la place de l’humanité et de la spiritualité dans un monde bouleversé par des événements historiques, face à une Nature résiliente, inspirante.

Avec les musiciens, professeurs au Conservatoire

• Pierre Pouillaude, flûte

• Claire Genet, clarinette

• Salomé Saurel, violon

• Stéphanie Mouchet, violoncelle

• Hortense de Mulatier, piano

• Brice Barois, régie et lumières

Cinq professeurs du Conservatoire s’associent pour vous proposer un voyage musical au cœur des 20ème et 21ème siècles à travers les pages d’Olivier Messiaen, Georges Crumb et Kaija Saariaho ou encore Othman Louati.

Cet itinéraire aux sonorités inédites questionne le rapport de l’interprète à l’instrument, aux timbres individuels et collectifs et au geste musical. Mais il interroge aussi plus globalement la place de l’humanité et de la spiritualité dans un monde bouleversé par des événements historiques, face à une Nature résiliente, inspirante.

Avec les musiciens, professeurs au Conservatoire

• Pierre Pouillaude, flûte

• Claire Genet, clarinette

• Salomé Saurel, violon

• Stéphanie Mouchet, violoncelle

• Hortense de Mulatier, piano

• Brice Barois, régie et lumières .

80 rue de Lille Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 70 03 00 conservatoire@ville-roubaix.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Five teachers from the Conservatoire join forces to take you on a musical journey to the heart of the 20th and 21st centuries, through the works of Olivier Messiaen, Georges Crumb, Kaija Saariaho and Othman Louati.

This sonorous itinerary questions the performer?s relationship to the instrument, to individual and collective timbres, and to the musical gesture. But more broadly, it also questions the place of humanity and spirituality in a world turned upside down by historical events, in the face of a resilient, inspiring Nature.

With the musicians, teachers at the Conservatoire

? Pierre Pouillaude, flute

? Claire Genet, clarinet

? Salomé Saurel, violin

? Stéphanie Mouchet, cello

? Hortense de Mulatier, piano

? Brice Barois, lighting and stage management

L’événement Echoes of time Roubaix a été mis à jour le 2026-03-11 par Hauts-de-France Tourisme