ECHOES PINK FLOYD CENTRE HERMES Eaunes

Début : 2025-11-15 21:00:00

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Pensez à vous inscrire à cet hommage à Pink Floyd.

Un hommage à Pink Floyd avec passion et fidélité, pour faire revivre l’univers de ce groupe légendaire. .

CENTRE HERMES 145 Avenue de la Mairie Eaunes 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 08 70 23 service.culture@mairieaunes.fr

English :

Don’t forget to sign up for this Pink Floyd tribute.

German :

Denken Sie daran, sich für diese Hommage an Pink Floyd anzumelden.

Italiano :

Non dimenticate di iscrivervi a questo tributo ai Pink Floyd.

Espanol :

No olvides apuntarte a este homenaje a Pink Floyd.

