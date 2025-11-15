ECHOES PINK FLOYD CENTRE HERMES Eaunes
ECHOES PINK FLOYD CENTRE HERMES Eaunes samedi 15 novembre 2025.
ECHOES PINK FLOYD
CENTRE HERMES 145 Avenue de la Mairie Eaunes Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 21:00:00
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
Pensez à vous inscrire à cet hommage à Pink Floyd.
Un hommage à Pink Floyd avec passion et fidélité, pour faire revivre l’univers de ce groupe légendaire. .
CENTRE HERMES 145 Avenue de la Mairie Eaunes 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 08 70 23 service.culture@mairieaunes.fr
English :
Don’t forget to sign up for this Pink Floyd tribute.
German :
Denken Sie daran, sich für diese Hommage an Pink Floyd anzumelden.
Italiano :
Non dimenticate di iscrivervi a questo tributo ai Pink Floyd.
Espanol :
No olvides apuntarte a este homenaje a Pink Floyd.
L’événement ECHOES PINK FLOYD Eaunes a été mis à jour le 2025-09-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE