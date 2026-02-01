Échollines en concert Nocé Perche en Nocé
Nocé 14 Rue de Courboyer Perche en Nocé Orne
Début : 2026-02-14 18:00:00
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Chef de choeur Bernadette Buquet.
Pratique en l’église Saint Martin de Nocé.
Participation libre au profit de la restauration de l’église, organisé par Nocé Patrimoine. .
Nocé 14 Rue de Courboyer Perche en Nocé 61340 Orne Normandie
