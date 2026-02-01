Échollines en concert Nocé Perche en Nocé

Échollines en concert

Nocé 14 Rue de Courboyer Perche en Nocé Orne

Début : 2026-02-14 18:00:00

fin : 2026-02-14

Chef de choeur Bernadette Buquet.

Pratique en l’église Saint Martin de Nocé.

Participation libre au profit de la restauration de l’église, organisé par Nocé Patrimoine. .

English : Échollines en concert

