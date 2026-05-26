ÉCHO’RANDO BALADE ASTRONOMIQUE Grand Rue Latrape

Latrape

ÉCHO’RANDO BALADE ASTRONOMIQUE

Grand Rue BALCON DES ÉTOILES Latrape Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 14:30:00

fin : 2026-08-01 17:30:00

Date(s) :

2026-08-01

Une balade entre ciel et terre, partez pour une randonnée unique sous le signe de l’astronomie !

Organisé par l’Office de Tourisme Intercommunal du Volvestre et en partenariat avec le Balcon des Étoiles. .

Grand Rue BALCON DES ÉTOILES Latrape 31310 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 87 63 33 officetourisme@cc-volvestre.fr

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English :

A walk between heaven and earth, set off on a unique hike with a focus on astronomy!

L’événement ÉCHO’RANDO BALADE ASTRONOMIQUE Latrape a été mis à jour le 2026-05-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE