ÉCHO’RANDO BALADE ASTRONOMIQUE Grand Rue Latrape
ÉCHO’RANDO BALADE ASTRONOMIQUE Grand Rue Latrape samedi 1 août 2026.
Latrape
ÉCHO’RANDO BALADE ASTRONOMIQUE
Grand Rue BALCON DES ÉTOILES Latrape Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 14:30:00
fin : 2026-08-01 17:30:00
Date(s) :
2026-08-01
Une balade entre ciel et terre, partez pour une randonnée unique sous le signe de l’astronomie !
Organisé par l’Office de Tourisme Intercommunal du Volvestre et en partenariat avec le Balcon des Étoiles. .
Grand Rue BALCON DES ÉTOILES Latrape 31310 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 87 63 33 officetourisme@cc-volvestre.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A walk between heaven and earth, set off on a unique hike with a focus on astronomy!
L’événement ÉCHO’RANDO BALADE ASTRONOMIQUE Latrape a été mis à jour le 2026-05-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE