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ÉCHO’RANDO BALADE ASTRONOMIQUE Grand Rue Latrape

ÉCHO’RANDO BALADE ASTRONOMIQUE Grand Rue Latrape

ÉCHO’RANDO BALADE ASTRONOMIQUE Grand Rue Latrape samedi 1 août 2026.

Lieu : Grand Rue

Adresse : BALCON DES ÉTOILES

Ville : 31310 Latrape

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 1 août 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Latrape

ÉCHO’RANDO BALADE ASTRONOMIQUE

Grand Rue BALCON DES ÉTOILES Latrape Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 14:30:00
fin : 2026-08-01 17:30:00

Date(s) :
2026-08-01

Une balade entre ciel et terre, partez pour une randonnée unique sous le signe de l’astronomie !
Organisé par l’Office de Tourisme Intercommunal du Volvestre et en partenariat avec le Balcon des Étoiles.   .

Grand Rue BALCON DES ÉTOILES Latrape 31310 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 87 63 33  officetourisme@cc-volvestre.fr

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English :

A walk between heaven and earth, set off on a unique hike with a focus on astronomy!

L’événement ÉCHO’RANDO BALADE ASTRONOMIQUE Latrape a été mis à jour le 2026-05-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE