Montgazin

ÉCHO’RANDO BIODIVERSITÉ

Montgazin Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 14:00:00

fin : 2026-09-05 16:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Participez à notre Écho’Rando biodiversité et explorez le cycle de l’eau et le concept de sol éponge des côteaux de la vallée de la Lèze !

Organisée par l’Office de Tourisme Intercommunal du Volvestre. .

Montgazin 31410 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 87 63 33 officetourisme@cc-volvestre.fr

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English :

Take part in our Écho?Rando biodiversity hike and explore the water cycle and the concept of sponge soil in the Lèze valley hillsides!

L’événement ÉCHO’RANDO BIODIVERSITÉ Montgazin a été mis à jour le 2026-04-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE