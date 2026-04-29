ÉCHO’RANDO BIODIVERSITÉ Montgazin
ÉCHO’RANDO BIODIVERSITÉ Montgazin samedi 5 septembre 2026.
Montgazin
ÉCHO’RANDO BIODIVERSITÉ
Montgazin Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 14:00:00
fin : 2026-09-05 16:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Participez à notre Écho’Rando biodiversité et explorez le cycle de l’eau et le concept de sol éponge des côteaux de la vallée de la Lèze !
Organisée par l’Office de Tourisme Intercommunal du Volvestre. .
Montgazin 31410 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 87 63 33 officetourisme@cc-volvestre.fr
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English :
Take part in our Écho?Rando biodiversity hike and explore the water cycle and the concept of sponge soil in the Lèze valley hillsides!
L’événement ÉCHO’RANDO BIODIVERSITÉ Montgazin a été mis à jour le 2026-04-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE