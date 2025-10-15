Échos · Exposition de fin de résidence d’Elina Kulich Musée Jean-Jacques Henner Paris

Durant cinq mois passés dans l’ atelier surplombant le jardin d’hiver, cette jeune artiste diplômée des Beaux-Arts de Paris a mené un travail de recherche et de création autour des différentes strates historiques du bâtiment, ancien hôtel particulier de l’artiste Guillaume Dubufe, lui-même construit par Roger Jourdain à la fin du XIXe siècle.

Dans ses œuvres, Elina Kulich superpose les temporalités : à l’encre noire, elle dessine sur le motif les salles du musée tel qu’il se présente aujourd’hui; à l’encre bleue, elle fait réapparaître l’agencement du lieu tel qu’il était du temps des Dubufe, d’après des archives, gravures et inventaires anciens. Les escaliers, éléments architecturaux originels, deviennent un fil conducteur visuel et symbolique, porteurs de mémoire et de transmission. Les époux Dubufe, les visiteurs, les objets, les réceptions d’hier et les événements culturels d’aujourd’hui s’y croisent dans un jeu de couches picturales.

L’exposition Échos est un dialogue sensible entre passé et présent, où chaque trait réveille la mémoire du lieu et révèle l’âme d’une maison devenue musée.

Présentée au terme de sa résidence artistique au musée Jean-Jacques Henner, l’exposition Échos d’Elina Kulich explore la mémoire des lieux à travers le dessin et la peinture.

Du mercredi 15 octobre 2025 au vendredi 16 janvier 2026 :

lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 18h00

payant

Exposition comprise dans le billet d’entrée du musée.

Pour réserver : reservation@musee-henner.fr

Tout public.

Musée Jean-Jacques Henner 43, avenue de Villiers 75017 Paris