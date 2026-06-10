Échos antiques Le Triangle Rennes Vendredi 26 juin, 20h00 Ille-et-Vilaine

Plein tarif : 10€

Gratuit pour les étudiants et -18 ans

Concert symphonique et scientifique sous la direction de Victor Josse

L’Orchestre Symphonique Universitaire de Rennes et Alter Ego Rennes vous emmènent dans un voyage entre musique et archéologie, à travers l’imaginaire de Miklos Rozsa, Augusta Holmès, Ottorino Respighi et bien d’autres. Leurs œuvres dialogueront avec la science, au travers de plusieurs courtes interventions d’étudiants et spécialistes.

Peuplée d’histoires mythologiques et de grandes épopées homériques, l’Antiquité résonne avec les échos de dangereuses courses de chars dans l’arène du Colisée, de combats de gladiateurs ou de mystérieuses catacombes romaines. Période historique fondatrice, l’Antiquité, qu’elle soit grecque, romaine ou même gauloise, évoque aujourd’hui un puissant imaginaire dont se sont inspirés de nombreux compositeurs et compositrices.

[**> BILLETTERIE**](https://www.helloasso.com/associations/orchestre-symphonique-universitaire-de-rennes/evenements/echos-antiques)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-26T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-26T22:30:00.000+02:00

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https://www.helloasso.com/associations/orchestre-symphonique-universitaire-de-rennes/evenements/echos-antiques

Le Triangle 3 Boulevard de Yougoslavie 35000 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



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