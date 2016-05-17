Echos Baroques Blérancourt

Echos Baroques

Selva Musica explore les répertoires du XVIIe et XVIIIe siècle avec harpes et instruments historiques, pour un concert commenté qui met en lumière l’héritage de Bach et Haendel.

Le 17 mai à 16h

Église de Blérancourt 5 € / adulte 5 .

Blérancourt 02300 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 80 18 13 accueil@picardiedeschateaux.fr

