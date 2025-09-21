ÉCHOS Chapelle Vaugelas Chambéry

ÉCHOS Dimanche 21 septembre, 10h30, 11h30, 14h00, 15h00, 16h00 Chapelle Vaugelas

Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T11:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Visite poétique, musicale et dansée.

Les quatre artistes et interprètes de la Compagnie Méduse orchestrent une visite artistique de la Chapelle Vaugelas pour les Journées Européennes du Patrimoine.

Transformée pour l’occasion, la Chapelle s’enrichit de sons et de mouvements inédits qui donnent corps aux échos du passé dans ce lieu riche d’histoire.

Une harpe géante suspendue au balcon fait résonner ses cordes, les corps s’intègrent et animent l’architecture du lieu, les mots rebondissent sur les murs de l’édifice… Musiciennes, danseuses et poètes sonores proposent une expérience vivante et singulière, un regard nouveau sur le monument.

Chapelle Vaugelas Rue Jean Pierre Veyrat 73000 Chambéry Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Chapelle, anciennement lieu de culte, désormais désacralisé qui accueille des expositions artistiques.

cie Méduse