Échos d’Ascension #2 DANSE’AMU Grand Plateau, La Friche la Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement

Échos d’Ascension #2 DANSE’AMU

Jeudi 26 mars 2026 de 20h30 à 21h45. Grand Plateau, La Friche la Belle de Mai 41 Rue Jobin, 13003 Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-26 20:30:00

fin : 2026-03-26 21:45:00

2026-03-26

La compagnie de danse d’Aix Marseille Université, DANSE’AMU, dirigée par Lydia Carillo, présente sa création revisitée Échos d’Ascension#2 le jeudi 26 mars à 20h30 à la Friche La Belle de Mai sur Marseille !

Si la trame originelle demeure, l’intérieur se réécrit , se densifie, à travers une nouvelle distribution et de nouveaux tableaux.

La pièce évolue comme un organisme vivant, où le mouvement devient langage et le corps, mémoire.

Et finalement , ont-ils réellement vécu cette aventure ou n’était-ce qu’un mirage ? .

English :

Aix Marseille Université’s dance company, DANSE’AMU, directed by Lydia Carillo, presents its revisited creation Échos d’Ascension#2 on Thursday March 26 at 8:30pm at the Friche La Belle de Mai in Marseille!

